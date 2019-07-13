تمكنت الجمارك الجزائرية من حجز أزيد من ألف قرص مهلوس يوم الخميس بميناء الجزائر.

و أوضحت المديرية الجهوية للجمارك (الجزائر ميناء) اليوم السبت، أن عناصر المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين تمكنت من حجز 1.313 قرص مهلوس يوم الخميس بميناء الجزائر العاصمة، كانت مخبأ بإحكام داخل سيارة سياحية قادمة من مرسيليا على متن الباخرة ايليروس (ILYROS ) التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

يذكر أن مصالح الجمارك قامت خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية من حجز 51.982 قرص مهلوس مقابل 36.316 قرص في نفس الفترة لسنة 2018، أي بارتفاع بأزيد من 43 بالمائة.

و تم إثر هذه العمليات توقيف 74 شخصا بما فيهم نساء و أجانب لاسيما من جنسيات إفريقية حيث تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 79 سنة.

و حسب الجمارك تم تسجيل ارتفاع في حجز المؤثرات العقلية منذ 2018 لاسيما في الأشهر الأولى من سنة 2019.

و من مجموع 211 قضية عالجتها الجمارك الجزائرية منذ 2017، 157 تخص المؤثرات العقلية، إذ انتقلت الكميات المحجوزة من 54.332 قرص سنة 2017 إلى 123.250 قرص سنة 2018 أي بارتفاع قارب 127 بالمائة.

و عرفت عمليات الحجز مطلع السنة الجارية، بعد أن كانت محصورة على موانئ و مطارات في الماضي القريب عندما كان مصدر هذه المواد المهلوسة أوروبا و خاصة فرنسا، توسعا حيث أصبحت تتدفق من عدة جهات.

و بدأت عمليات الحجز تتم بعدة موانئ و مطارات الوطن خاصة بغرب الوطن مثلما هو الشأن بالنسبة لميناء وهران و الغزوات و تلمسان.