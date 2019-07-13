أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت عن تخصيصها 6 طائرات لنقل الأنصار في حال تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للأمم.

وجاء في بيان للوزارة "على اثر التأهل المستحق للفريق الوطني لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكاس أمم إفريقيا، وتحسبا للمباراة النهائية، قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الوزير الأول، تخصيص ست (06) طائرات نقل عسكرية، لفائدة ستة مائة (600) مناصر جزائري من اجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".

وأضاف البيان "أن الجيش الوطني الشعبي وانطلاقا من الروابط المتينة والوشائج الأزلية التي تربطه مع الشعب، ونزولا عند رغبة شريحة كبيرة من فئة الشباب لحضور هذه المقابلة التاريخية، أبى إلا أن يكون في الموعد دائما إلى جانب إخوانه المواطنين، وفي مستوى المشوار النير الذي خاضه الفريق الوطني لكرة القدم منذ بداية هذه التظاهرة الرياضية القارية المتميزة".