أعلنت وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزير الأول نوالدين بدوي، عن تخصيص (06) طائرات نقل عسكرية، لفائدة (600) مناصر جزائري من أجل دعم وتشجيع محاربي الصحراء.

وفي بيان للوزارة نشر عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، أنه: "على إثر التأهل المستحق للفريق الوطني لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا، قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الوزير الأول، تخصيص ست (06) طائرات نقل عسكرية، لفائدة ستمائة (600) مناصر جزائري من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".