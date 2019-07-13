خلف حادث حريق اندلع ليلة السبت، بسيارة أجرة في محطة تعبئة الوقود تمزڤيدة ، بالطريق السيار، عند حدود موزاية غرب البليدة، مقتل طفلة و إصابة 4 أفراد من عائلتها، وعونين عاملين بحروق خطيرة.

الحادث المأساوي، وحسب ما أفاد به شهود عيان لـ "الخبر"، أن سيارة أجرة كانت تقل عائلة من 5 أفراد، توقفت لتعبئة الغاز المميع، بالمحطة التي كانت تعج بالعائلات بالجهة المقابلة، ويبدو أن السائق الوالد نسي أن يطفئ المحرك، وما هي إلا أجزاء من الثانية حتى اندلعت النيران، دون أن يقع انفجار، وانتشرت بسرعة في خلفية السيارة، أين كان الأطفال الثلاثة يجلسون ووالدتهم، لتمتد إليهم السنة النيران وتنتشر في أجسامهم الضعيفة بسرعة، في وقت حاول الوالد المرعوب والأعوان التدخل لإطفاء الحريق وإنقاذ العائلة، إلا أن سرعة النيران لم تترك لهم أي فرصة، أين أصيب الأطفال الضحايا بحروق خطيرة، من الدرجة الثالثة، خاصة شقيقتهم، والتي كانت إصابتها بليغة جدا، حيث لفظت أنفاسها رغم تدخل عناصر الإنقاذ، وتحويل المصابين على وحدة الدويرة لعلاج الحروق، ومستشفى العفرون.