هلك 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة نفعية بالحائط الاسمنتي الواقي بالجسر العملاق لمدينة عنابة على الطريق الوطنى رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس، حسب علم اليوم السبت من مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وتمثل هذا الحادث الذي وقع ليلة الجمعة إلى السبت في انحراف سيارة نفعية كانت تسير على الجسر العملاق باتجاه مخرج مدينة عنابة ثم اصطدامها بالحائط الإسمنتى الواقي، وفقا لما أوضحه ذات المصدر الذي أفاد بأن الأشخاص الثلاثة الذين تترامح أعمارهم ما بين 29 و 30 سنة قد لفظوا أنفاسهم بعين المكان .

وقد تم نقل الهالكين الثلاثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد بعنابة فيما فتحت من جهتها مصالح الأمن المعنية إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ظروف الحادث.