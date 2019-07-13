نجت عائلة مكونة من أربعة أفراد بعد أن شب حريق بمسكن بحي "35 مسكن تساهمي عمارة أ رقم الباب أ" بمدينة البويرة .

وكانت مصالح الحماية المدنية حسب عبدات يوسف مكلف بالإعلام قد تدخلت اليوم، من أجل إخماد حريق مهول نشب بهذا البيت حيث تم إجلاء الضحايا وكذا منع انتشار النار إلى باقي المنازل بالعمارة.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه تم تسخير في إطار هذا التدخل 10 أعوان وشاحنتي إطفاء وسيارتي إسعاف.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث. ومن المرجح أن يكون سبب اندلاع النيران حسب التحريات الأولى إلى حدوث شرارة كهربائية وفق مصالح الحماية المدنية.

هذا ولم تزر السلطات المحلية لولاية البويرة العائلة المتضررة جراء الحريق حيث أتى على كامل محتويات المنزل.