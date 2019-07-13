تمكنت فرقة التدخل بالوحدة الرئيسيه للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة مساء يوم السبت من إخماد حريق، شب بمستودع للأدوية على مستوى حي المدارس بتبسة. بمساحته حوالي 400 متر مربع مع تسجيل إصابة أربعة أشخاص أعمارهم بين 32و48 سنة بجروح وبداية اختناق ليتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالجرف.

وقد باشرت المصالح الأمنية في التحقيق الحقيقي للوقوف على أسباب الحريق التي يرشح أولية أن تكون وراءه شرارة كهربائية

سيارة تحترق بمراب بتبسة

كما تدخلت السبت فرقة باب الزياتين الحماية المدنية في تبسة لإخماد حريق اندلع في سيارة سياحية داخل مراب والتي تفحمت نهائيا غير أنه ولحسن الحظ تمت محاصرة السنة اللهب وإخماد الحريق ولم تسجل أية خسائر بشرية