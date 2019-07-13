أعلنت إدارة اتحاد الجزائر اليوم السبت، عن ضمها للمدافع الأيمن لشبيبة السّاورة، محمد وليد تيبوتين الذي أمضى على عقد مدته عامان، أي حتى موسم 2021.

وأوضحت إدارة حامل اللقب في بيان مقتضب :" إن إدارة اتحاد الجزائر سعيدة بالإعلان عن ضم المدافع الأيمن لشبيبة السّاورة محمد وليد تيبوتين الذي أمضى على عقد لموسمين القادمين".

وكان اللاعب ذو 28 سنة قد بدأ مسيرته الكروية مع اتحاد الجزائر قبل أن ينتقل للأصناف الشبّانية لنادي بارادو، و بعدها لشبيبة السّاورة .

ويضيف بيان النادي العاصمي قائلا: "أن اتحاد العاصمة سعيد بعودة تيبوتين إلى ناديه الأصلي".