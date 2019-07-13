توصلت إدارة النجم الساحلي إلى اتفاق رسمي مع متوسط الميدان الدفاعي الجزائري سليم بوخنشوش، لينضم إلى فريق جوهرة الساحل في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووقع بوخنشوش (27 عاما) رسميا للنجم الساحلي اليوم السبت.

وخاض بوخشنوش عديد التجارب في الجزائر، حيث لعب مع عدة أندية أهمها نصر حسين داي، وشبيبة القبائل، الذي أعاره إلى مولودية بجاية قبل أن يستعيده الموسم الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الساحلي كان عزز صفوفه بالمهاجم الجزائري كريم العريبي في الموسم الماضي.