أعلن نادي ريال مدريد ثالث البطولة الإسبانية لكرة القدم اليوم السبت في بيان وفاة فريد زيداني شقيق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي اضطر الجمعة إلى ترك معسكره التدريبي الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال.

وقال النادي الملكي في بيانه باللغة الفرنسية نشره على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت "جميع أعضاء الفريق الأول لريال مدريد وقفوا دقيقة صمت قبل الحصة التدريبية في مونتريال بعد وفاة فريد زيداني شقيق مدربنا زين الدين زيدان".

وكان ريال مدريد أعلن الجمعة في بيان أن زيدان غاب عن المعسكر الإعدادي للفريق في مونتريال (كندا) "لأسباب شخصية"، مضيفا "حتى عودته، سيقود الحصص التدريبية المدرب المساعد دافيد بيتوني".