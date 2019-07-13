خرج اليوم عمال المديرية الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي إلى واجهة المديرية الجهوية مؤكدين على مطلبهم المتعلق بتنحية المدير الجهوي.

ورفع المحتجون تبريرات مطالبهم التي قالوا من أن بينها تبديد المال العام، تدني الآداء التقني والمهني في المديرية، الإخلال بالتعهدات والاتفاقات، التعسف، التسلط والظلم وسوء التسيير، الانتقام وتصفية الحسابات، غياب الحوار الاجتماعي، وانعدام الأخلاق المهنية والإدارية في هذه المديرية.

ولحد الساعة لم تتحرك الوزارة الوصية والمديرية العامة رغم إيفاد لجان تحقيق، وتلقى النقابة الوطنية لعمال البث الإذاعي والتلفزي تطمينات في أن مشكلة المديرية الجهوية التي استمرت لأربع أشهر في طريقها للحل.