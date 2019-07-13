صرح لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء اليوم السبت، في المنطقة المختلطة مع الصحافة، المنظمة، قبل بداية الحصة الأخيرة للتدريبات، التي جرت بملعب بيترو سبور بالقاهرة، قبل 24 ساعة عن المباراة أمام نيجيريا، غدا الأحد بالملعب الدولي بالقاهرة ( 20:00 بالتوقيت الجزائري)، لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا- بمصر (21 جوان - 19 جويلية).

-يوسف بلايلي ( مهاجم): " معنوياتنا مرتفعة للغاية . سنلعب مقابلة نصف النهائي بقناعة تامة وبهدف وحيد وهو تحقيق انجاز كبير وافتكاك التأهل إلى الدور النهائي . في ربع النهائي أمام كوت ديفوار ( 1-1 ، 4-3 ض. ت) هي المرة الأولى التي نلعب فيها منذ بداية الدورة، على الساعة 18سا، كانت هناك حرارة ورطوبة شديدتين .الحمد لله استرجعنا قوانا بفضل مجهودات الطاقم الطبي الذي ساعدنا كثيرا. سنكون مجموعة متحدة ومتضامنة، هدفنا هو افتكاك الكأس وإهدائه لشعبنا. المناصرون الذين تنقلوا إلى مصر سيكونون سندا قويا لنا وهذا ما سيحفّزنا لإعطاء كل ما لدينا أمام نيجيريا . أخيرا نتأسف كثيرا لغياب يوسف عطّال. سنهدي له الكأس إن شاء الله."

-عيسى ماندي ( مدافع): " قبل بداية الدورة، كنا نعمل المستحيل من أجل بلوغ نصف نهائي "الكان" والآن سنحضر جيدا لمباراة الغد، مع العلم أنه لم يكن لدينا الوقت الكافي لذلك . سبق لي أن واجهت الفريق النيجيري، هو ليس نفس الفريق، تغيّرت تشكيلتهم كثيرا . سنترك الماضي جانبا والاكتفاء بلقاء يوم غد الأحد . بخصوص غياب عطّال ، يوسف يبقى يوسف . أمر يثلج صدورنا أن نراه في المجموعة، هو حاضر معنا دائما بابتسامته ومرحه . كلنا حزينون للإصابة التي تعرض لها . هو قطعة أساسية في المجموعة . سنحاول تحقيق الفوز من اجله. لست مندهشا لحضور الجماهير الجزائرية هنا بالقاهرة، هم معروفون بحماسهم الفياض، خاصة عندما يتعلق الأمر بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا- سنعمل قصارى جهودنا لترك مسألة الإرهاق جانبا ومنح كل ما لدينا في نصف النهائي.