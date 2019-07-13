بالشراكة مع ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف" ينظم متعامل الهاتف النقال “أوريدو” مبادرة فريدة من نوعها تمنح للعائلات والمناصرين فرصة الدخول مجانا الى ملعب 5 جويلية للمتابعة على المباشر مباراة "الخضر" في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمام نيجيريا مساء غد الأحد،

ستُفتح أبواب ملعب 5 جويلية ابتداء من الساعة الرابعة مساء لتمكين الأنصار من الدخول وأخذ أماكنهم بكل ارتياحية لمتابعة اللقاء ومعايشة هذا الحدث الرياضي الهام عبر شاشات عملاقة في أجواء عائلية، كما سيتمكن الحضور الاستمتاع بحفل فني قبل بداية بث المباراة.