وضع أعضاء الإدارة المؤقتة لنادي وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم) خطة طريق تم من خلالها ترتيب الأولويات لأجل إنقاذ الفريق حسب ما صرح به مساء اليوم السبت بسطيف الناطق الرسمي المؤقت للنادي و الحكم الدولي السابق سليم أوساسي .



و أوضح ذات المتحدث في ندوة صحفية نشطها رفقة المدير الإداري السابق و الأمين العام للفريق رشيد جرودي بمقر النادي أن أعضاء المكتب المسير المؤقت المجتمعين اليوم و هم العيد خابر (المدير العام لمؤسسة إسمنت عين الكبيرة) و وليد صادي (المناجير السابق للفريق الوطني) و رشيد جرودي (المدير الإداري) و سليم أوساسي (حكم دولي سابق) و إبراهيم العرباوي (عضو المكتب المسير سابقا) و فارس فلاحي (مناجير الوفاق) قد وضعوا خارطة طريق تتضمن عدة أولويات لإنقاذ الفريق بعد استقالة الرئيس و مغادرة العديد من الركائز نحو فرق أخرى .

و أضاف سليم أوساسي أن أولى الأولويات التي أجمع عليها الأعضاء تتمثل في الإسراع في تسديد مستحقات اللاعب الملغاشي إبراهيم أمادا لأن الأمر يتعلق بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) و عواقب الإخلال به ستكون "وخيمة" على حد تعبيره.



و أكد ذات المتحدث أن الانشغال الثاني يتعلق بتوفير الأموال لتسديد ديون اللاعبين قبل لجوئهم إلى لجنة المنازعات مشيرا في هذا السياق إلى أن السلطات المحلية و كل محبي الفريق قد أبدوا استعدادهم لمساعدة الفريق .



و طمأن بالمناسبة أنصار الوفاق أنه و رغم الانطلاقة المتأخرة في التحضيرات (منذ ثلاثة أيام فقط) إلا أن التربص الإعدادي سينطلق في موعده يوم 22 يوليو الجاري بتونس كما أن التدريبات تجري حاليا ب22 لاعبا بقيادة المدرب بدر الدين فلاحي .



و أشار أوساسي أيضا إلى أن أعضاء المكتب المسير الحاليين كلهم مؤقتين و سيغادرون بمجرد إعادة هيكلة النادي و وضعه على السكة الصحيحة مفيدا بأن انعقاد الجمعية العامة للشركة التجارية لنادي الوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيقلز" ستكون "بداية إعادة هيكلة وفاق سطيف و بدونها لا يمكن اتخاذ أي قرار" .



و خلص المتحدث إلى أن السلطات المحلية رفقة بعض الممولين قد وعدوا بمساعدة الفريق و أن الأمر يتعلق فقط بتسوية بعض الأمور الإدارية و سيعود الوفاق إلى سابق عهده في معانقة الألقاب حسب تعبيره.