توعد والي المدية، عباس بداوي، جمعا من مسؤولي هيئته التنفيذية باتخاذ إجراءات عقابية، وهو يعاين أمس أماكن داخل عاصمة الولاية، كانت محل انطلاق حملة واسعة لتنظيفها من مختلف النفايات والأعشاب، حيث لاحظ شبه غياب في الوسائل التي تعهد المسؤولون ذاتهم بتجنيدها وتعبئة المتطوعين لإنجاح الحملة. الوالي أثار رأفته مشهد الأطفال الذين كانوا وحدهم في الميدان مجتهدين في جمع القمامات بدل أوليائهم الذين فضلوا البقاء في البيوت والتفرج عليهم من النوافذ.. الشيء الذي دفع المسؤول ذاته إلى مكافأة الأطفال الذين انخرطوا في الحملة بتخصيص رحلات لفائدتهم نحو شاطئ البحر وحتى أخذ قرار مثلا ببلدية وزرة لإنجاز ملعب جواري تشجيعا لهم.