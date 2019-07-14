أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريشتر، ضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية.

وأوضحت الهيئة أن "الزلزال كان بقوة 7.3 درجة، ووقع على عمق 10 كيلومترات".

ولم ترد أي أنباء بعد عن ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.

يشار إلى أن زلزال ضرب اليوم الأحد منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا، بقوة 6.9 درجة.

ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات من الزلزال.

وذكرت الهيئة إن مركزه كان على عمق 33 كيلومترا على بعد نحو 203 كيلومترات من المدينة التي تقع في ولاية أستراليا الغربية.