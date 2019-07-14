تتجه الأنظار اليوم الأحد، على الساعة الثامنة مساء، إلى ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة، الذي سيشهد موقعة الجزائر ونيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وتميل الكفة لنيجيريا في المواجهات السابقة بين المنتخبين، حيث سبق للـ"النسور الخضراء"، تحقيق نتيجة الفوز في 9 مباريات من أصل 20، مقابل 7 انتصارات لـ"محاربو الصحراء"، وساد التعادل في 4 مباريات.

وسجل "محاربو الصحراء" 25 هدفا في الشباك النيجيرية، فيما هز منتخب "النسور الخضراء" الشباك الجزائرية 27 مرة.

وعلى مستوى مباريات المنتخبين في بطولة الأمم الإفريقية، التقى الفريقان 8 مرات، فاز كل منهما في 3 لقاءات، وتعادلا في مباراتين، وسجل منتخب الجزائر 9 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وجاءت المواجهات السابقة بين الجزائر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا كالتالي:

1980 النهائي في نسخة نيجيريا: فازت نيجيريا 3-0.

1982 دور المجموعات في ليبيا: فازت الجزائر 2-1.

1984 دور المجموعات في كوت ديفوار: تعادل المنتخبان بدون أهداف.

1988 نصف النهائي في المغرب: فازت نيجيريا 9-8 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

1990 دور المجموعات في الجزائر: فازت الجزائر 5-1.

1990 النهائي في الجزائر: فازت الجزائر 1-0.

2002 دور المجموعات في مالي: فازت نيجيريا 1-0.

2010 مباراة المركز الثالث في أنغولا: فازت نيجيريا 1-0.