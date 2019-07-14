أفادت شركة المياه و التطهير سيال، اليوم الأحد، أن أشغال تجديد مجمع المياه المستعملة بسركوف بلدية عين طاية بالعاصمة، القائمة عليها مؤسسة كوسيدار والمقامة على مستوى الطريق الوطني رقم 24 ببلدية عين طاية، سيتم استئناف العمل فيها خلال شهر سبتمبر.

وأوضحت الشركة في بيان لها، "أن هذا التوقف كان منذ تاريخ 07 جويلية الفارط، والسبب هو حركة المرور الكبير على هذا الطريق في موسم الاصطياف، والإزعاج الذي قد تسببه الاشغال لمستخدميه"

و طمئنت "سيال" زبائنها المنطقة أن استئناف العمل سيتم خلال شهر سبتمبر لزيادة سعة الصرف في المجمع خلال الشتاء القادم "، وفق بيان المؤسسة .