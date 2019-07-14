أفاد بيان لوزارة الدفاع ،اليوم الأحد، وفي إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعمليات التي مكنت من توقيف خمس عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني خلال الفترة من 03 إلى 07 جويلية 2019،

وحسب البيان، فان الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية، تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة. يتعلق الأمر بكل من "ع. وائل" و"ب. أيمن" و"م. خالد" و"م ساعد" و"م. عبد الرحمان".