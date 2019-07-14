تقوم وحدات حرس السواحل بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية بالبحث عن شخص مفقود في عرض البحر بعد انقلاب قاربه للنزهة مساء أمس السبت، حسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح الحماية المدنية.

وحسب نفس المصدر فان شاب يبلغ من العمر 18 سنة كان على متن قاربه للنزهة بعد أن خرج مساء من ساحل رأس فالكون (عين الترك) قبل أن يتعرض قاربه للانقلاب في عرض البحر، مضيفا أن المعني لم يتم العثور عليه لحد الآن.

وتتواصل عملية البحث عن الشخص المفقود بالاعتماد على فرقة من الغطاسين التابعين للحماية المدنية وفرق حراس السواحل.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد سجلت في نفس اليوم هلاك شخص يبلغ سنه 20 عاما بعد العثور عليه ميتا داخل بركة ماء بقرية غابية تابعة لحاسي مفسوخ شرق مدينة وهران.

وقد تم انتشال الضحية الذي يجري التحقيق في ملابسات حادثة غرقه من بركة ماء عمقها 3 أمتار وطولها 15 مترا، وفق ما أشار إليه نفس المصدر، مضيفا أن مصالح الحماية المدنية قد نقلت جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث التابعة لمستشفى المحقن (أرزيو).

يذكر أن نهاية الأسبوع الماضي (يومي عطلة الأسبوع) قد عرفت أكبر حجم من المصطافين منذ بداية الموسم على مستوى شواطئ ولاية وهران البالغ عددها 34 والممتدة من مرسى الحجاج شرقا الى شاطئ مداغ غربا.

وقد بلغ عدد هؤلاء المصطافين في اليومين المذكورين زهاء 400 ألف مصطاف بينما أحصت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة 315 تدخلا عبر شواطئ الولاية منها إنقاذ 107 أشخاص من الموت المحقق غرقا فيما تم تقديم إسعافات بعين المكان لفائدة 195 مصطاف.