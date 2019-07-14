بلغت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع بمختلف المحلات و الأسواق و المساحات التجارية 698 مليون دج مع حجز سلع بقيمة تقارب 21 مليون دج لكونها غير مطابقة لمعايير السلامة أو غير صالحة للاستهلاك خلال السداسي الأول من سنة 2019 بالجزائر العاصمة، حسب ما علم اليوم الأحد من ممثل مديرية التجارة الولائية.

و أوضح دهار العياشي أن الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة وقمع الغش والممارسات التجارية التابعة لمصالح ذات المديرية سجلت في الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2019 تتمثل في سلع غير مفوترة وأرباح غير شرعية بقيمة 698 مليون دج كانت معروضة للبيع بالعاصمة وذلك بعد تحرير 1042 مخالفة ،"وهو ما يعكس --حسبه--حجم المجهودات المبذولة في مجال الرقابة وقمع الغش على مختلف المنتجات الاستهلاكية حفاظا على الصحة العمومية.

وفي هذا الإطار أفاد أنه تم خلال نفس الفترة حجز سلع غير مطابقة لمعايير السلامة و غير صالحة للاستهلاك بقيمة إجمالية تقدر بقرابة 21 مليون دج، مبرزا أنه تم تسجيل ذلك إثر حجز كمية من المواد الغذائية تفوق 41 طن من مختلف السلع والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير السلامة من حيث الوسم الغذائي ومؤشر تاريخ نهاية الصلاحية والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك بما فيها 29.930 طن من المواد الغذائية (بقيمة تفوق 14 مليون دج) و 11.118 طن من المواد الصناعية (بقيمة تزيد عن 6 مليون دج).

وأضاف أنه سجلت حصيلة نشاطات أعوان الرقابة وقمع الغش والممارسات التجارية لمديرية التجارة خلال الفترة المذكورة من السنة الجارية 68.572 تدخل عبر مختلف الفضاءات التجارية بالعاصمة أسفرت عن تحرير 7678 محضر.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث أن عدد اقتراحات الغلق للمحلات التجارية بلغت 374 اقتراحا منها 343 لأسباب تخص ممارسة تجارية غير شرعية و كذا 31 اقتراح غلق في إطار قمع الغش و تخص مخالفات الخطر الغذائي و امن المنتجات على غرار عدم

امتلاك أصحابها لسجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و بمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.