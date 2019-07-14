استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الأحد، للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حسب ما جاء اليوم في بيان للمحكمة العليا.

وجاء في البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا, تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى أحمد أويحيى في قضية محي الدين طحكوت حيث يتابع بجنح تتمثل في منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية, استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح, الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية و تبديد أموال عمومية".

وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت, يضيف البيان.

وللتذكير فقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في 12 جوان الفارط، إيداع أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.