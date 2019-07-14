تأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس أمم إفريقيا بعد نهاية مباراة ولا في الأحلام، الخضر سيواجهون يوم الجمعة المقبل السنغال بعد 29 سنة من آخر نهائي نشطه المنتخب الوطني سنة 1990 بملعب 5 جويلية.

في الشوط الثاني منح الحكم ضربة جزاء في الدقيقة السبعين سجلها المهاجم ايغالو، سيطر بعدها "الخضر" وضيعوا عدة فرص للتفوق مجددا من بينها تسديدة لبن ناصر في الدقيقة 88 وفي الدقيقة الآخيرة من الوقت بدل الضائع 94 ، بن ناصر يعرقل في مدخل 18 مترا رياض محرز ينفذها ويرمي الكرة في الشباك مؤهلا المنتخب الوطني للنهائي وهو أهم انجاز يحققه "الخضر" منذ النهائي الذي فازت به في ملعب 5 جويلية سنة 1990 .

وكان المنتخب الوطني سيطر على مجريات الشوط الأول أمام خصم اختار لعب الهجومات المعاكسة غير أن سيطرة "الخضر" على منطقة الوسط سمحت لهم على ابقاء أشبال روهر في منطقتهم.

وضيع "الخضر" في المرحلة الأولى عدة فرص سانحة خاصة عن طريق بونجاج لفتح باب التسجيل. وانتظر منتخبنا الدقيقة 39 أين راوغ محرز على الجهة اليمنى فتحته تصطدم بالمدافع ايكونغ مسجلا ضد مرماه أول هدف لمحاربي الصحراء.

د94 : الثانيييييييييييييييي لمحرز

تعديل النتيجة

د 70 : ضربة جزاء لنيجيريا بعد الاحتكام للفيديو، ماندي لمس الكرة بيده.

د 51 : بطاقة صفراء قاسية لبونجاح.

* بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول

د 39 : عمل جيد من محرز على الجهة اليمنى يفتح والمدافع ايكونغ يسجل ضد مرماه.

هدففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

د 38 : أول فرصة لنيجيريا لكنها خارج المرمى بعد أن ضيع "الخضر" الكرة في وسط الميدان بطريقة ساذجة.

د 35 : مدافع نيجيريا كاد يمضي هدفا ضد مرماه بعد تمريرة جميلة من فيغولي لبونجاح.

* المخالفة مرت بسلام

د 29 : مخالفة خطيرة لنيجيريا عند مدخل منطقة العمليات.

د 27 : بونجاح يخطف الكرة من دفاع نيجيريا لكن يضيع وجها لوجها، في أحسن فرصة في الشوط الأول لحد الآن.

د 25 : أول فتحة من مهدي زفان لكن بعيدة كل البعد.

* بعد 22 دقيقة لعب تفوق طفيف في الأداء للمنتخب الوطني.

د 18 : الحكم يحرم المنتخب الوطني من مخالفة عند مدخل منطقة العمليات بعد عرقلة بلايلي.

د 17 : هجمة معاكسة جميلة لـ الخضر" لكن الدفاع يتدخل في آخر لحظة.

د 16 : بلعمري يخرج كرة خطيرة إلى الركنية بعد تنفيذ مخالفة من الجهة اليسرى من مرمى مبولحي.

د 15 : مخالفة منفذة باحكام من بن ناصر من الجهة اليسرى لكن رأسية بن سبعيني تمر فوق المرمى.

د 12 : مخالفة لنيجيريا من 30 مترا لكن تخرج خمسة أمتار وخمسين.

د 10 : عمل هجومي رائع من الجزائريين لكن الحارس كان يقظا.

د 7 : فتحة رائعة من بلايلي لكن بونجاح يضيع أمام مرمى شاغر.

د 1 : مخافلة أولى لنيجيريا لكن الدفاع كان في المرصاد.

* بداية اللقاء.

* جمهور غفير سيتابع المبارة بملعب 5 جويلية أين نصب متعامل الهاتف النقال "أوريدو" شاشة عملاقة.

* عزف النشيد الوطني قسما وسط حضور مميز لأنصار "الخضر".

* اللاعبون يدخلون أرضية الميدان.

* احتفظ الناخب الوطني جمال بلماضي بنفس التشكيلة عدا عطال طبعا الذي أخذ مكانه مهدي زفان.

يخوض المنتخب الوطني بداية من الساعة الثامنة لقاء نصف النهائي ضد نيجيريا، وسيواجه الفائز في هذا اللقاء السنغال بعد فوزه هدف دون رد ضد تونس في نصف النهائي الثاني بعد 120 دقيقة لعب.