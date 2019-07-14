* نهاية الشوط الأول

د 39 : عمل جيد من مرز على الجهة اليمنى يفته والمدافع ايكونغ يسجل ضد مرماه.

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د 38 : أول فرصة لنيجيريا لكنها خارج المرمى بعد أن ضيع "الخضر" الكرة في وسط الميدان بطريقة ساذجة.

د 35 : مدافع نيجيريا كاد يمضي هدفا ضد مرماه بعد تمريرة جميلة من فيغولي لبونجاح.

* المخالفة مرت بسلام

د 29 : مخالفة خطيرة لنيجيريا عند مدخل منطقة العمليات.

د 27 : بونجاح يخطف الكرة من دفاع نيجيريا لكن يضيع وجها لوجها، في أسن فرصة في الشوط الأول لحد الآن.

د 25 : أول فتحة من مهدي زفان لكن بعيدة كل البعد.

* بعد 22 دقيقة لعب تفوق طفيف في الأداء للمنتخب الوطني.

د 18 : الحكم يحرم المنتخب الوطني من مخالفة عند مدخل منطقة العمليات بعد عرقلة بلايلي.

د 17 : هجمة معاكسة جميلة لـ الخضر" لكن الدفاع يتدخل في آخر لحظة.

د 16 : بلعمري يخرج كرة خطيرة الى الركنية بعد تنفيذ مخالفة من الجهة اليسرى من مرمى مبولحي.

د 15 : مخالفة منفذة باحكام من بن ناصر من الجهة اليسرى لكن رأسية بن سبعيني تمر فوق المرمى.

د 12 : مخالفة لنيجيريا من 30 أمتار لكن تخرج خمسة أمتار وخمسين.

د 10 : عمل هجومي رائع من الجزائريين لكن الحارس كان يقظا.

د 7 : فتحة رائعة من بلايلي لكن بونجاح يضيع أمام مرمى شاغر.

د 1 : مخافلة أولى لنيجيريا لكن الدفاع كان في المرصاد.

* بداية اللقاء.

* جمهور غفير سيتابع المبارة بملعب 5 جويلية أين نصب متعامل الهاتف النقال "أوريدو" شاشة عملاقة.

* عزف النشيد الوطني قسما وسط حضور مميز لأنصار "الخضر".

* اللاعبون يدخلون أرضية الميدان.

* احتفظ الناخب الوطني جمال بلماضي بنفس التشكيلة عدا عطال طبعا الذي أخذ مكانه مهدي زفان.

يخوض المنتخب الوطني بداية من الساعة الثامنة لقاء نصف النهائي ضد نيجيريا، وسيواجه الفائز في هذا اللقاء السنغال بعد فوزهم هدف دون رد ضد تونس في نصف النهائي الثاني بعد 120 دقيقة لعب.