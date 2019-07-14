تأهل المنتخب السنغالي للدور النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم, بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 1-0 بعد الشوط الإضافي (الوقت الرسمي: 0-0), في لقاء الدور نصف النهائي الذي جمع بينهما عشية اليوم الأحد بملعب 30 يونيو بالقاهرة.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة ديلان برون (د 100) للسنغال.

وأهدر الفريقان خلال اللقاء ضربة جزاء عن طريق كل من التونسي فرجاني ساسي (د 75) و السنغالي هنري سايفات (د 81).

هذا النهائي هو الثاني بالنسبة ل"أسود تيرانغا" بعد دورة 2002 حيث انهزموا آنذاك أمام الكاميرون بضربات الترجيح (3-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (0-0).

وسيواجه المنتخب السنغالي في الدور النهائي المقرر يوم الجمعة 19 جويلية، الفائز بين الجزائر و نيجيريا في ثاني نصف نهائي مقرر مساء اليوم الأحد (سا 20 :00) بملعب القاهرة الدولي.

الدور نصف النهائي:

السنغال - تونس 1-0 بعد الوقت الإضافي

الجزائر - نيجيريا (سا 20:00)

برنامج بقية الدورة :

الأربعاء 17 يوليو / مباراة ترتيبية:

تونس ضد المنهزم من لقاء الجزائر - نيجيريا

الجمعة 19 جويلية / النهائي:

السنغال ضد الفائز من لقاء الجزائر - نيجيريا.