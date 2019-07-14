قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, اليوم الأحد بإسطنبول, إن الجيش التركي سيكون المتحكم الفعلي وبشكل كامل بالمنظومة الدفاعية الروسية "إس 400", موضحا أن الاتفاقية تتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.

وأوضح أردوغان, خلال استقباله رؤساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية, أن بلاده لم تشتر منظومة "إس 400" لتستعد للحرب وإنما لحماية السلام وأمنها القومي, مبرزا أن تركيا ستستلم كامل المنظومة بحلول أبريل 2020.

وسجل الرئيس التركي أن اتفاقية شراء بلاده منظومة "إس-400" من روسيا, تعد أهم اتفاقية في تاريخ تركيا.