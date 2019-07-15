أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه سيقاتل هو و كل اللاعبين لإسعاد الشعب الجزائري في أمم أفريقيا وقال أنه توقع صعوبة هذا اللقاء ضد فريق نيجيري قوي.



وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة: "كان باستطاعتنا تفادي كل المخاطر عبر التسجيل مبكرا، وخلال الشوط الثاني لعبنا تحت الضغط بسبب إرهاق اللاعبين وجودة عناصر الفريق المنافس، لكن بعد قرار الحكم بمنح نيجيريا ركلة جزاء باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد, أبان لاعبونا على ردة فعل رائعة وقوة ذهنية كبيرة ولو لعبنا بدقة أكبر لكان بإمكاننا الفوز بنتيجة عريضة ولحسن الحظ أن محرز برز في الوقت المناسب. لم أر لقطة ضربة الجزاء و لن نطيل الحديث عنها لكنني لا أفهم بعض القرارات. الأهم كان يتمثل في التركيز سريعا على اللعب وهو ما قمنا به عبر التعبئة السريعة والتقدم نحو الأمام. أحسست بالظلم لكنني لم أكن متخوفا".



وقال أيضا: "اللاعبون عادوا لأجواء اللقاء وآمنا بحظوظنا حتى الأخير. لست ساحرا ولا سياسيا ولهذا أقول لشعبنا أن يواصل مساندتنا و ان شاء الله سنهديهم الكأس القارية. خيار زفان لتعويض عطال لم يكن بالحتمي فهو يمتلك الكثير من الإمكانيات. ضد كوت ديفوار كان منقوصا من حيث وتيرة اللعب, لكن في لقاء اليوم كان جيدا ولو أنه لا يمتلك موهبة عطال. لم أقم بالتغييرات حفاظا على جميع أوراقي تحسبا لوقت إضافي محتمل".