أعرب الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام الجزائر بنتيجة 2-1 بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأضاف أنها كانت معركة كبيرة حتى اللحظة الأخيرة ونجحت الجزائر في حسمها بالنهاية.

وكشف روهر أنه راهن على الذهاب للوقت الإضافي لأن الإرهاق ظهر على لاعبي منافسه لكنهم فشلوا في ذلك لافتا أن هذه هي كرة القدم فقد فازوا على جنوب إفريقيا وتأهلوا بهدف قاتل وخسروا بنفس الطريقة.

واعترف مدرب نيجيريا أن منتخب الجزائر تطور كثيرا وأنه تفوق عليهم خلال اللقاء وأنهم لم يتمكنوا من تطبيق نفس طريقة اللعب التي قدموها أمام جنوب إفريقيا .

وتوقع روهر في الختام أن تكون المباراة بين السنغال والجزائر قوية جدا في نهائي البطولة وإنه سيدرس مستقبله بعد مواجهة تونس لتحديد المركزين الثالث والرابع.