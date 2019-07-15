أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا "تتابع عن كثب جميع التطورات في دول المنطقة خاصة الجزائر ومصر وليبيا وتونس والكيان الصهيوني"، وكذلك "جميع تحركات السعودية والإمارات في منطقة الخليج".

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده الأحد، مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في اسطنبول، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، أن تركيا "تتابع عن كثب جميع التطورات في دول المنطقة وعلى رأسها الجزائر ومصر وليبيا و وتونس والكيان"، وكذلك "جميع تحركات السعودية والإمارات في منطقة الخليج".

وأردف أن بلاده تتابع أيضا جميع الأحداث في جنوب آسيا في أفغانستان وباكستان والهند، كما تتابع عن كثب قضية العقوبات الأمريكية على إيران، وكل ما يحدث في البلقان وشرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى، لأن جميع التطورات في تلك المناطق "يصل تأثيرها إلى تركيا".