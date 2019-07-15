تأهل محاربو الصحراء إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 بعد فوزه بنتيجة (2-1) على منتخب نيجيريا في نصف نهائي البطولة القارية.

وستنتعش خزينة الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) بمليونين ونصف المليون دولار وذلك بعد بلوغ المنتخب نهائي البطولة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي رصد ما قيمته 23 مليونا و700 ألف دولار كمجموع جوائز لكل المنتخبات المشاركة بزيادة قدرها مليون و800 ألف دولار، مقارنة بقيمة الجوائز التي قدمها في الدورة الأخيرة التي جرت بالغابون مطلع عام 2017.

وسينال الفائز باللقب الإفريقي مبلغ 4.5 ملايين دولار بدلا من 4 ملايين على أن يحصل الوصيف على 2.5 مليون بدلا من مليوني دولار، أما الفريقان اللذان يخرجان من الدور نصف النهائي فسيحصلان على مليوني دولار بدلا من مليون ونصف المليون.