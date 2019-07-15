أفادت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، عن مصادر قالت إنها مقربة من مكتب الوزير الأول نور الدين بدوي، عن إيقاف محمد بلعبدي رئيس الديوان المهني للحبوب من مهامه بسبب مزاعم فساد.

وحسب ذات الوكالة، "فإن مصادر قريبة من مكتب الوزير الأول أكدت لرويترز إن الحكومة قررت إيقاف محمد بلعبدي رئيس الديوان المهني للحبوب من مهامه بسبب مزاعم فساد"

وأضافت المصادر، أن قرار إيقاف بلعبدي من مهامه حتى انتهاء التحقيقات اتُخذ خلال اجتماع للحكومة برئاسة بدوي.