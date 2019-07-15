كشف موقع فوتبول إيطاليا عن أن عدّة أندية أوروبية وضعت عينها على نجم منتخب الوطني ونادي نابولي الإيطالي آدم وناس، بعد ظهوره بأداء مميز مع محاربي الصحراء في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وسجل وناس صاحب الـ22 عاما ثلاثة أهداف وصنع هدفا في البطولة حتّى الآن، مساهما في وصول الجزائر إلى النهائي لمواجهة السنغال.

وبحسب الموقع، فإن أندية ريال بيتيس ومارسيليا وإشبيلية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة، علما أنه انضم إلى نابولي صيف العام 2017 مقابل 10 مليون أورو قادما من بوردو.