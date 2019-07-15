تم وضع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت و 11 آخرين تحت الرقابة القضائية فيما استفاد 27 شخصا من الاستدعاء المباشر في قضية فساد عرضت على قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، حسب ما أفادت به اليوم الإثنين خلية الاتصال بأمن الولاية.

وذكر ذات المصدر، أن 40 شخصا من بينهم موظفين بإدارات عمومية، مثلوا أمس الأحد أمام قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في شهادات ووثائق رسمية تصدرها الإدارة العمومية لأجل منح صفة تسليم وثائق مزورة بمقابل مادي والحصول والاستعمال لشهادة مزورة و الإهمال الواضح و التواطؤ والمشاركة.

وتعود وقائع القضية ليوم 9 جويلية الجاري على إثر فتح تحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية في قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية ومن خلال التحقيق تم التوصل للمتورط الرئيسي فيها المدعو (ك. د) بالإضافة إلى 40 متهما آخر كانوا يقومون بعمليات تحديث لملفات مقاولين للسماح لهم عن طريق التزوير الحصول على صفقات عمومية حيث تسببوا في ضرر مادي إجمالي للخزينة العمومية يقدر بحوالي 160 مليون د.ج، كما أن ضحايا هذا الجرم هم خمس إدارات عمومية.