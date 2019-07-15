خصصت وزارة الدفاع الوطني 9 من طائراتها العسكرية، لنقل 870 مناصرا لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا الذي سيجمع الخضر ومنتخب السنغاليوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، أنه: "إضافة إلى بياننا الصحفي ليوم السبت 13 يوليو 2019، المتعلق بتخصيص ست (06) طائرات نقل عسكرية، لفائدة ستمائة (600) مناصر للفريق الوطني لكرة القدم، بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، ستخصص ثلاث (03) طائرات نقل عسكرية إضافية، أي تسع (09) طائرات في المجموع، لفائدة مائتين وسبعين (270) مناصرا ، ليصل العدد الإجمالي للمناصرين إلى ثمانمائة وسبعين (870) مناصرا، من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".