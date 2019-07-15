تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة من توقيف موظف بشركة تأمين خاصة في قضية رشوة وطلب مزية غير مستحقة لنفسه، حسب ما أفادت اليوم الاثنين خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

واستنادا إلى ذات المصدر فإن تفاصيل القضيـة تعود إلى تقدم الضحية لفرقة البحث والتدخل لخنشلة لغرض ترسيم شكوى بخصوص طلب مزية غير مستحقة ضد أحد الأشخاص في العقد الثالث من العمر عامل بإحدى الشركات الخاصة للتأمينات بخنشلة.

وأضاف أن المتهم طلب من الضحية منحه مبلغا ماليا يقدر بـ70 ألف د.ج كرشوة لإتمام إجراءات تعويض الشركة للخسائر التي لحقت بالضحية جراء تعرضه لحادث مرور مادي انفرادي أثناء قيادته لسيارته حيث قدرت قيمة التعويض بأزيد من 800 ألف د.ج.

وعلى إثر ذلك قامت فرقة البحث والتدخل بإخطار الجهات القضائية وإعداد خطة كللت بتوقيف المشتبه به بالقرب من أحد المقاهي بطريق العيزار بعاصمة الولاية متلبسا باستلامه المبلغ المالي من الشاكي ليتم حجز المبلغ وتحويل المشتبه به إلى مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

وخلص ذات المصدر إلى التأكيد أنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تـم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية و الذي أصدر في حق المشتبه به أمرا بالإيداع عن جنحة "طلب مزية غير مستحقة لنفسه بشكل مباشر في القطاع الخاص خلال أداء واجباته".