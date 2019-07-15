تم تسخير أزيد من 2000 طبيب بيطري من القطاعين العمومي والخاص عبر الوطن لضمان المراقبة الصحية للأضاحي تحسبا لعيد الأضحى، حسب ما أكده اليوم الاثنين بقسنطينة إطار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وأوضح مدير المصالح البيطرية بالوزارة الوصية، قدور هاشمي كريم، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء جهوي يندرج ضمن التحضيرات التي تم الشروع فيها من أجل ضمان الخدمات اللازمة للمواطنين تحسبا لهذه المناسبة الدينية أن هذه العملية مدرجة في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية لمواجهة أي خطر متعلق بالأمراض التي قد تصيب المواشي وحماية صحة المواطن.

واستنادا لنفس المتحدث بأن مطويات تتضمن إرشادات ونصائح حول عملية النحر والأخطار التي قد تترتب عن الكيس المائي سيتم توزيعها عبر مجموع نقاط المراقبة "الجاري تحديدها" من طرف مديريات المصالح الفلاحية عبر الولايات بالتعاون المجالس الشعبية البلدية.

وأكد ممثل الوزارة في هذا السياق أن هذه المصالح التابعة للولايات التي تشتهر بتربية الأغنام خاصة الولايات السهبية تمنح شهادات بيطرية تكون مرافقة لرؤوس الأغنام أثناء نقلها نحو الأسواق.

وأفاد نفس المصدر بان مداومات ستقوم بها المصالح البيطرية للولايات على مستوى البلديات ومديريات المصالح الفلاحية طيلة يومي عيد الأضحى بالإضافة إلى فرق متنقلة تضم أطباء بيطريين و تقنيين يقومون بعمليات مراقبة ميدانية للرد على تساؤلات المواطنين مشيرا إلى أن كل المسالخ الموجودة عبر الوطن ستكون مفتوحة خلال نفس الفترة من أجل تمكين المواطنين من النحر في أحسن الظروف.

وأكد نفس المسؤول أن "رؤوس الأغنام سليمة، إذ لم تسجل أية بؤرة لأي مرض خلال الأشهر الأخيرة عبر مختلف ولايات البلاد"، مضيفا بأن الإحصائيات تفيد بوجود ما مجموعه 28 مليون رأس من الغنم وما يقارب 2 مليون رأس من البقر عبر الوطن.