أنهى الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم الاثنين مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة.

خلال اجتماع وزاري مشترك خصّص لدراسة آخر التحضيرات لمغادرة حجاجنا الميامين وكذا ظروف إقامتهم بالبقاع المقدسة، وفي تدخله بخصوص عدم إمكان بعض الوكالات السياحية من احترام دفاتر الشروط التي تربطها بالديوان الوطني للحج والعمرة، خاصة ما تعلق بعدم استنفاذها للحصص المخصصة لها، أمر الوزير الأول المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة بالاسترجاع الفوري لكل الحصص التي لم يتم الوفاء بها، والتكفل بأصحابها ممن لم يقتنوا تذاكر السفر.

وفي نفس السياق، تم إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة (ONAT)، بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية المدرجة في دفتر الشروط.

وكلف الوزير الأول، وزير السياحة والصناعات التقليدية بإجراء تدقيق في سير هذه المؤسسة العمومية.