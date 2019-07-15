تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم الاثنين إثر دورية بحث وتفتيش قرب عين أمقل بولاية تمنراست، من العثور على بندقية رشاشة وكمية من الذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم 15 جويلية 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب عين أمقل، ولاية تمنراست، على بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK وكمية من الذخيرة تقدر بــ 250 طلقة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, ببرج باجي مختار، تسعة(09) منقبين عن الذهب وحجزت مركبة (01) رباعية الدفع, ودراجتين (02) ناريتين و12 مولدا كهربائيا و ثمانية (08) مطارق ضغط، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتبسة، شخصين (02) بحوزتهما 14225 خرطوشة من مختلف العيارات".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا 2.3 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من سيدي بلعباس وتندوف، فيما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وجانت.