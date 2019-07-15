أعلنت الوزارة الأولى اليوم الإثنين عن إقامة جسر جوي لنقل مناصري الفريق الوطني إلى القاهرة من خلال تخصيص ثمانية وعشرين طائرة، ستسمح بنقل حوالي 4800 مناصر.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة التحضيرات الخاصة بتنقل المناصرين لمساندة المنتخب الوطني بمناسبة مقابلة نهائي كاس إفريقيا للأمم المزمع تنظيمها يوم الجمعة 19 جويلية 2019 بالقاهرة.

وحسب بين للوزارة الأولى فإن الرحلات ستنطلق ليلة الخميس إلى الجمعة القادمة، على أن يراعى في توزيعها إتاحة فرصة السفر لمؤازرة المنتخب الوطني لكل المواطنين من مختلف ربوع الوطن، لاسيما ولايات الجنوب".

كما تم تكليف تكليف وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، باتخاذ كل التدابير بصفة استباقية لتوفير العدد الكافي من تذاكر حضور المقابلة النهائية لفائدة مناصري الفريق الوطني.

من جهة أخرى، ألح الوزير الأول على وجوب اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة كل المناصرين إلى أرض الوطن ضمن أحسن الظروف، بما في ذلك أولئك المتواجدين حاليا بمصر والذين فضلوا تمديد فترة إقامتهم بهذا البلد الشقيق، قصد مؤازرة الفريق الوطني خلال المقابلة النهائية لهذه المنافسة القارية.