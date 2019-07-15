استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الاثنين، إلى وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد، حسب ما جاء في بيان للمحكمة العليا.

وجاء في البيان أنه" في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عبد الغني زعلان المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".

وقد اصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه وقد استأنفت النيابة العامة هذا الآمر"، يضيف بيان المحكمة العليا.