السفر هو حلم كل هواة المغامرة والراغبين في التجديد، ولكن يقف المسافر أمام أمرين، هما قضاء عطلة تتسم بالرفاهية وفي الوقت نفسه مناسبة لميزانيته المحدودة، فتخيل أن تحقق المعادلة المستحيلة بين زيارة أغلى خمس وجهات سياحية بأقل تكلفة، سوف نصطحبك في رحلة إلى لندن وباريس وسان فرانسيسكو وسنغافورة وسيدني.

زيارة لندن

إذا كانت وجهتك السياحية إلى لندن فإن عليك اختيار الوقت المناسب للسفر، حيث تتمتع لندن بمواسم مزدحمة ترتفع فيها أسعار الفنادق، لذا تجنب السياحة في شهر يونيو/حزيران، وخلال معرض تشلسي للزهور، وأسابيع الموضة في فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول، وبطولتي ويمبلدون وإسكوت.

من ناحية أخرى، فإن أفضل وقت للزيارة لندن هو في شهري نوفمبر/تشرين الثاني ونهاية أغسطس/آب، حيث تصل تكلفة الرحلات الجوية والفنادق إلى أقل مستوياتها، كما أن واحدا من أكبر مهرجانات الشوارع في أوروبا هو مهرجان "نوتنغ هيل كارنفال" (Notting Hill Carnival) يقام في شهر أغسطس/آب.

والمتاحف

أما عن الجانب الثقافي المجاني أو الأقل سعرا فيتمتع متحف تيت الحديث (Tate Modern) بالدخول مجانا، باستثناء الرسوم على المعارض الخاصة، أما المزارات مثل مركز "ساوث بنك" (Southbank Center) ودار الأوبرا الملكية (Royal Opera House) فتقدم عروضا منتظمة مجانية.

كما تصدر معظم مسارح "ويست إند" (West End) تذاكر بأسعار مخفضة (حوالي 25 دولارا)، ولكي تتمتع بتجربة حصرية دون إنفاق الكثير يقدم متحف التاريخ الطبيعي جولات من وراء الكواليس لمجموعته الحيوانية المحفوظة بحوالي 19 دولارا للفرد.



أماكن التسوق

يعد سوق "كولومبيا رود فلاور" (Columbia Road Flower Market) الموجود في شرق لندن وسوق "بورتو بيلو" (Portobello) في نوتنغ هيل وجهتين رئيسيتين لشراء سلع فريدة من نوعها وغير مرتفعة الثمن.

باريس

تجنب زيارة باريس خلال أسابيع الموضة (للنساء والرجال) بدءا من نهاية مايو/أيار إلى أوائل يونيو/حزيران، وأيضا معرض الفن الدولي المعاصر في أكتوبر/تشرين الأول، وقد تكون الأسعار منخفضة في فصل الشتاء وفي شهر أغسطس/آب، وهو الوقت الذي يميل فيه مواطنو باريس إلى مغادرة المدينة.

ويمكنك الإقامة في فندق متوسط الرفاهية، مثل "سان ريجيس" الموجود في شارع هادئ بالمثلث الذهبي أو فندق "بورغ تيبورغ" في ماريه.

الجولات المجانية

تمتلئ باريس بالكثير من المتاحف المجانية، بما في ذلك متحف الفنون الجميلة (Petit Palais)، ومتحف الحياة الرومانسية (Musee de la vie Romantique) المجاني يوم الأحد الأول من الشهر، في حين يقدم متحف اللوفر دخولا مجانيا في أول يوم سبت من كل شهر، وتقدم بعض المعالم أيضا رحلات جماعية صغيرة غير مكلفة.



سان فرانسيسكو

تستضيف سان فرانسيسكو عددا كبيرا من المؤتمرات على مدار العام، ووفقا لرأي تيريزا رودريغيز رئيس تحرير مجلة سان فرانسيسكو لمجلة "وير ترافلر" (WhereTraveler) ترتفع أسعار الفنادق ثلاثة أضعاف أثناء تنظيم المؤتمرات، لذا على المسافرين التحقق من مواعيد المناسبات من مركز المؤتمرات الرئيسي "موسكن".

الفنادق

"احجز فنادق غير معروفة أو استأجر شقة" هذا ما قالته ديبي كيسلر مديرة مكتب "بروترافيل الدولي" في سان فرانسيسكو، موضحة أن المسافرين يمكنهم التوفير والادخار بالابتعاد عن العلامات التجارية العالمية المعروفة واختيار الأماكن غير المعروفة، ويمكن استئجار منزل من خلال "إير بي أن بي" (Airbnb) أو أي موقع تأجير آخر، وبالتالي تتمكن من البقاء في منزل تاريخي أو شقة في بناية شاهقة بتكلفة أقل من الفندق.

الثقافة والحفلات

يحظى كل من "سيغموند ستيرن رياكشن غروف" (Sigmund Stern Recreation Grove)، و"غولدن غيت بارك" (Golden Gate Park) بحفلات موسيقية وأحداث مجانية على مدار العام، ويمكنك زيارة "رودريغيز" برحلة غير مكلفة على متن العبارة من مبنى "فيري بيلدنغ" (Ferry Building) الشهير، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

سنغافورة

سنغافورة من البلاد التي لا تتمتع بمواسم منخفضة أو مرتفعة، وتشهد حركة سياحة ثابتة على مدار العام، ووفقا لما ذكره هوارد أوه مدير الخدمات في فندق "ماندرين أورينتال"، فإن فنادق المدينة الراقية تقدم عروضا على مدار العام.

المطاعم

قالت مدونة الطعام "أنيت تان" إن تناول الطعام في الخارج بالمدينة مرتفع التكلفة عموما، ولكن بعض الأحياء تعد موطنا لمطاعم ممتازة وبأسعار معقولة ومناسبة، أبرزها "كيونج سايك رود" في الحي الصيني الذي يتمتع بأسعار متوسطة وليست جميعها مأكولات صينية، كما يقدم مطعم "كيور" (Cure) المأكولات الأوروبية الحديثة بلمسات سنغافورية.

وهناك خيار آخر وهو "جيمل لين"، وهو زقاق قبالة شارع "آموي" (Amoy) المليء بالمطاعم المشهورة قليلة التكلفة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ابتعد عن المرشد الخاص

لا تستأجر مرشدا خاصا، فالتكلفة قد تصل إلى 45 دولارا في الساعة، ولكن يمكن أن تنضم لجولات المجموعات الصغيرة الممتعة وزهيدة الثمن، فالتكلفة حوالي 6 دولارات للشخص في الساعة.

الفنون والثقافة المجانية

المنشآت الفنية العامة كثيرة في سنغافورة، وتشبه المتاحف المفتوحة، فعلى سبيل المثال تحتوي منطقة خليج مارينا على العديد من المنحوتات التي قام بها بوتيرو ودالي، بالإضافة إلى ذلك فإن مسارح "اسبلاند باي ذا باي" تقيم حفلات موسيقية مجانية يوميا تقريبا لفنانين محليين.

سيدني

استئجار شقة فندقية أو فندق في حي سكني أفضل من حجز غرفة في فندق بالمنطقة التجارية المركزية السياحية، حيث تتراوح تكلفة الليلة في فندق "فور سيزونز" بين 96 و100 دولار في الليلة.

ادخر أموالك لعبور جسر "سيدني"

عبور جسر ميناء سيدني يكلف أكثر من 120 دولارا، ويستغرق ساعات عدة، وينصح الخبراء بعدم استئجار قارب خاص، خاصة أن تكلفة التاكسي المائي أقل من 10 دولارات، في حين تكلف الرحلة ذات المناظر الخلابة لمدة 30 دقيقة بسيارة أجرة حول الميناء حوالي 70 دولارا.