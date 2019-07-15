هبطت أسعار النفط بنحو واحد في المئة يوم الاثنين بفعل علامات على قصر أمد تأثير عاصفة مدارية في الولايات المتحدة على إنتاج النفط بالساحل الأمريكي على خليج المكسيك وعمليات التكرير، بينما تسببت بيانات اقتصادية صينية في قتامة آفاق الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 24 سنتا لتبلغ عند التسوية 66.48 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 63 سنتا أو 1.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 59.58 دولار للبرميل.

كان كلا الخامين سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بفعل انخفاضات في مخزونات النفط الأمريكي والتوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

بدأ منتجو النفط من حقول بحرية في الولايات المتحدة استئناف أربعة بالمئة من الإنتاج الذي توقف بسبب العاصفة المدارية باري في الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكره مكتب السلامة وحماية البيئة الأمريكي في تقرير يوم الاثنين.

ولا يزال 69 في المئة أو ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة متوقفا يوم الاثنين، بما يقل أربعة في المئة عن يوم الأحد، بحسب تقديرات المكتب.

وأظهرت بيانات رسمية أن استهلاك النفط الخام في الصين ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.07 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، بزيادة نسبتها 7.7 بالمئة عن مستواه قبل عام، بعد بدء تشغيل مصفاتين كبيرتين جديدتين.

لكن نمو الاقتصاد الصيني البالغ 6.2 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وهو الأضعف خلال 27 عاما، يسلط الضوء على تأثير التوترات التجارية مع واشنطن ويثير احتمال الحاجة لمزيد من المحفزات لتنشيط الاقتصاد.

وفي الشرق الأوسط، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب تلفزيوني يوم الأحد إن إيران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.