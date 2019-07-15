شجبت الجزائر التدخل العسكري في ادلب السورية مؤكدة ان ذلك سيطيل عمر الازمة ويقوض فرص حلها وفق مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية.



وردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص استمرار الأزمة في سوريا خاصة تدهور الوضع الأمني في شمال هذا البلد، جدد ذات المصدر تضامن الجزائر مع الحكومة والشعب السوري الشقيق منوها بالجهود المبذولة والتضحيات المقدمة من أجل استعادة السلم والأمن وبسط سيادة الدولة والشعب على كامل التراب السوري.



و شجب ذات المصدر في هذا الإطار التدخل العسكري الموصوف في منطقة إدلب من طرف بلد جار معتبرا بأن هذا التدخل، إضافة إلى كونه إخلال بمبدئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، فإنه من شأنه إطالة عمر الأزمة وتقويض فرص حلها عن طريق الحوار السياسي .



يجدر التنويه إلى أن وكالة الأناضول نقلت أمس تصريحات منسوبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيها أن بلده يتابع الأوضاع في المنطقة خاصة في مصر وليبيا والجزائر وتونس.