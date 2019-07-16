نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيعرف ارتفاعا في درجات الحرارة بالمناطق الغربية للبلاد واستمرار موجة الحر على الولايات الجنوبية.

وأوضحت ذات المصالح، في نشرية خاصة أن درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة بولايات غليزان، الشلف وعين الدفلى.

وأفادت النشرية أن موجة الحر المتوقعة ستكون بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

وفي تنبيه على خريطة اليقظة أشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى استمرار موجة الحر على المناطق الجنوبية، قد تتعدى بها درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 48 درجة بولايات بشار، تندوف، غرداية، ورڤلة، إليزي، تمنراست وأدرار.