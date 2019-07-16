غادر مساء أمس الاثنين من المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة أول فوج للحجاج الميامين نحو المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية في جو طبعه الإيمان والشوق لزيارة بيت الله الحرام.

وكان في توديع هذا الفوج من ضيوف الرحمان والمتكون من 340 حاجا وحاجة كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة وأعضاء من الحكومة والسفير السعودي بالجزائر.

ودعا المسؤول الأول لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف في كلمة له بالمطار الحجاج أن يكونوا خير سفراء للجزائر وأحسن ممثلين في الالتزام بقوانين البلد المضيف ومثالا في الأخلاق وحسن السيرة. كما ذكر بالمهدي بتجنيد الدولة لجميع الوسائل والإمكانيات لإنجاح موسم الحج هذا وتذليل الصعوبات وإجراءات من أجل أن يتمكن ضيوف الرحمان من آداء مناسك الحج في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه. كما دعا الوزير حجاج بيت الله إلى اغتنام هذه الفرصة في التعبد لوجه الله خالصة والحرص على عدم تضييع حجهم والوقت الثمين والغالي في الأمور غير النافعة وانتم كما أضاف ضيوف في مدينة رسول الله محمد (ص) .

ومن جهته ذكر المدير العام للحج والعمرة بالجهود الكبيرة التي بذلها الديوان وغيره من القطاعات المشاركة في عملية الحج من أجل عصرنته وتحسينه مضيفا أن لقاءات كثيرة نظمت طوال السنة على أعلى مستوى من أجل التحكم في تنظيم الحج وتحضير مختلف الترتيبات لإنجاح هذا الموسم من الحج وخدمة للحجاج الميامين .

للتذكير كانت قد غادرت المطار الدولي هواري بومدين في وقت سابق من مساء أمس الإثنين أيضا طائرة وعلى متنها 262 شخصا من أعضاء بعثة الحج.