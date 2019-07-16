تشهد سماء الجزائر، ليلة اليوم الثلاثاء، خسوفا جزئيا يتمثل في عبور القمر جزئيا في ظل الأرض تستغرق مدته الزمنية 5 ساعات و 38 دقيقة تقريبا ويمكن متابعة مراحله مباشرة بعد ظهور القمر في حدود الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.

وكشفت الجمعية العلمية الفلكية 'البوزجاني' في بيان لها، أن الخسوف في الجزائر، يبدأ بدخول القمر في شبه ظل الأرض على الساعة 19:44 بالتوقيت المحلي، حيث يكون القمر بدرا كامل الاستدارة تقريبا، فيلاحظ خفوتا تدريجيا غير ملحوظ بالعين المجردة ـ في لمعان الجزء العلوي من القمر، ثم يعبر القمر بظل الأرض على الساعة 21:02 حتى يبلغ ذروته وأقصاه حوالي الساعة 22:31 ليتوشح بلون أحمر نحاسي يغطي أكثر من نصفه بنسبة 65%من قرص القمر. وأضاف البيان، بأن القمر يبدأ في الخروج تدريجيا من مخروط الظل ليغادره تماما في تمام منتصف الليل و يتواصل عبور القمر لمخروط شبه الظل ليخرج ليلا نهائيا على الساعة 01:18 من يوم الأربعاء.



وأردفت "البوزجاني"، أن هذا الخسوف يمكن متابعة مراحله عبر نصف العالم بدءا من أستراليا وآسيا ودول العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وانتهاء بدول أمريكا اللاتينية والجنوبية. كما أنه فرصة تسمح لنا بمشاهدة كوكب زحل كنقطة لامعة قريبة من القمر وعلى غربها كوكب المشترى الذي يلمع كنقطة في السماء.