أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 14 منقبا عن الذهب وحجزت ثلاثة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى بندقية صيد وأربع مركبات، حسبما أورده اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في سياق متصل، ضبط حرس السواحل، بمستغانم، 34.75 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي محاولة تهريب 2430 لتر من الوقود بتندوف.

من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود 07 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.