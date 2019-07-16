دعا رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، الجماهير المصرية لتشجيع ودعم المنتخب الوطني، مشيدا بآدائه وبمدرب الخضر، جمال بلماضي.

وفتح المستشار مرتضى منصور النار على ضيوف برنامج "الزمالك" المذاع على إحدى القنوات الفضائية المصرية، بعد إعلان أحدهم أنه سيشجع منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي يجمع للمرة الثانية المنتخب الوطني مع السنغال، وراح يوبخهم قائلا "جمهور الزمالك كلهم سيشجعون ويدعمون المنتخب الجزائري ومن يشجع السنغال لا أعتبره من مشجعي نادي الزمالك، وأذكر بالاستقبال الكبير الذي حظي به فريق نادي الزمالك أثناء تواجده بالجزائر، واعتذر لجمهور الجزائر عن ضيوف البرنامج الذين أعلنوا تشجيعهم للسنغال".

كما أشاد رئيس نادي الزمالك المصري بمهارة الناخب الوطني جمال بلماضي وقال "الجزائر لديها مدرب موهوب وبالرغم من صغر سنة إلى أنه وصل بفريق بلاده إلى الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية".

وجدد مرتضى منصور دعوته لجماهير نادي الزمالك والأهلي وكل الجماهير المصرية لتشجيع محاربي الصحراء، وقال "الجزائريون شعب محترم ويجب علينا أن ندعمهم، وعلينا أن ننسى ما حصل في أم درمان وعدم تكرار ذلك السيناريو المؤلم، ومصر والجزائر أشقاء، وأدعو جموع المصريين الذين يؤمنون بالقومية العربية أن يدعمونهم".