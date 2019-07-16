ستنظم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي السبت المقبل بالجزائر العاصمة بعد أن كان مقررا انعقادها في السادس من الشهر الجاري، حسب ما أعلنه الحزب اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيان توج اجتماع المكتب الوطني للحزب أنه "بعد تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، تقرر تنظيمها يوم السبت 20 جويلية 2019 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، استجابة لمطلب أكثرمن ثلثي أعضاء المجلس الوطني".

وفي هذا الإطار، سجل المكتب الوطني "بكل ارتياح، التحضير الجيد لهذه الدورة وتوفير كل شروط إنجاح أشغالها" وحيا بالمناسبة "روح الالتزام التي تحلى بها

أعضاء المجلس الوطني وتمسك المناضلات والمناضلين باستمرارية عمل هياكل الحزب في كنف الوحدة والانضباط خدمة للمصلحة الوطنية وانخراطا في مسار تعزيز مؤسسات الدولة".