عيّن رئيس جمهورية الشيشان عضو الاتحاد الروسي، رمضان أحمدوفيتش قديروف، نائب مفتي الشيشان، الشّيخ توركو دودوف، مستشارًا وممثلًا للشؤون الدّينية بالدول العربية والإسلامية.

وأكّد قرار التّعيين أّنه تمّ التّشاور مع مفتى الجمهورية الشّيخ صلاح مجييف في القرار، وتمّت الموافقة عليه لمَا للممثل الجديد من خبرات وعلاقات نتيجة عمله في محيط الدول العربية والإسلامية وجهوده الكبيرة في هذا الشّأن، ولحرص الشيشان على تدعيم علاقاتها العربية الإسلامية صدر هذا القرار. كما تزامن القرار مع لقاء للممثل الجديد برئيس جمهورية الشيشان.

يُذكر أنّ الأستاذ توركو دودوف تخرّج من إحدى الكليات الشّرعيّة بسوريا، ودرس الشّريعة الإسلامية واللغة العربية وآدابها، وعمل بفتوى الشيشان حتّى وصل إلى منصب نائب المفتي، ورافق المفتي ورئيس الجمهورية في كثير من الزيارات لدى الدول العربية والإسلامية، آخرها المؤتمر الإسلامي العالمي والقمّة الإسلامية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بمكة المكرمة. ويتابع أيضًا زيارات الرموز الإسلامية والعربية لبلاده.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشيشان تهتم بالتّوجّه الإسلامى الوسطي، مرجعيتها سُنّية (الفقه الحنفي والعقيدة الأشعرية)، وتعزّز من مؤسّساته هناك، وتُعدّ معبرًا وسطيًا لتعزيز العلاقات الروسية مع العرب والمسلمين.